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СБУ выяснила, кто угрожал генконсулу Польши во Львове

Понедельник, 13 января 2020, 12:33
СБУ выяснила, кто угрожал генконсулу Польши во Львове

Служба безопасности Украины установила лиц, которые по электронной почте присылали угрозы Генконсульству Польши во Львове от имени местных журналистов.

Источник: СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы выяснили, что угрозы осуществляли двое львовян, которые занимаются противоправным изготовлением польских документов для граждан Украины.

Они оформляли заказчикам "Карту поляка" на основании фальшивых справок об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства.

Отмечается, что местные СМИ напечатали материалы и разоблачили вышеуказанную незаконную схему. Тогда злоумышленники решили отомстить журналисту. Они зарегистрировали электронный ящик, с которой в Генконсульство и в польскую общину Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований.

В ходе обысков, проведенных в доме фигурантов дела, правоохранители обнаружили ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 тысяч евро. В ноутбуке злоумышленников сотрудники СБУ обнаружили доказательства, что именно на нем готовили и направляли письмо от имени журналиста, с угрозами в адрес польского Генконсульства.

 

На ПК хранились и новые письма с угрозами, в частности, непосредственно консулу Республики Польша во Львове.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности по ч. 2 ст 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: СБУЛьвовПольша
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