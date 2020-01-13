Пытки заключенных в Харькове: прокуратура открыла несколько дел

1687 просмотров
Понедельник, 13 января 2020, 14:10

Офис генерального прокурора зарегистрировал ряд уголовных производств по фактам пыток заключенных в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове.

Источник: сайт ОГПУ

Детали: В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины.

Досудебное расследование по этим делам поручено территориальному управлению Госбюро расследований Полтавы.

В офисе рассказали, что основанием для возбуждения дел стало заявление общественной организации "Харьковская правозащитная группа" о том, что должностные лица Алексеевской исправительной колонии неоднократно пытали осужденных в течение 2017-2019 годов с целью запугивания и дискриминации. Правозащитники привели примеры избиения, удушения, связывания, применения электрического тока и иных насильственных действий.

Также в своем заявлении правозащитники указывают на грубое нарушение законодательства о труде.

Напомним:

  • Ранее прокуратура Харьковской области сообщила, что начала расследование из-за возможного избиения тюремщиками заключенных в Алексеевской колонии.

Украинская правда
Темы: тюрьма Харьков криминал


powered by lun.ua
Материалы по теме
Избиение заключенных в Харьковской области: прокуратура возбудила дело 10 января 2020, 19:09
Бунт осужденных в колонии Харькова: введен режим особых условий 9 января 2020, 00:54
Прокурор: ГБР закрыло дело о пытках подозреваемых в харьковском теракте 27 декабря 2019, 03:51
Все новости
Главные новости
Ахметов заплатил Фирташу более 700 миллионов долларов по делу "Укртелекома"
У Рябошапки открыли уголовное дело относительно действий Трубы
Сбитый самолет МАУ: спасатели показали работы на месте трагедии
СБУ расследует крушение "Боинга" в Иране по трем статьям
Все новости
ТаблоID

Какое финансовая будущее прогнозируют принцу Гарри и Маркл

Видео

Зачем в США елки после праздников выбрасывают в озера

Медицина

Поскользнулись и упали на лед? Какой должна быть первая помощь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів