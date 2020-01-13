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Пытки заключенных в Харькове: прокуратура открыла несколько дел

Понедельник, 13 января 2020, 13:10
Пытки заключенных в Харькове: прокуратура открыла несколько дел

Офис генерального прокурора зарегистрировал ряд уголовных производств по фактам пыток заключенных в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове.

Источник: сайт ОГП

Детали: В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины.

Досудебное расследование по этим делам поручено территориальному управлению Госбюро расследований Полтавы.

В офисе рассказали, что основанием для возбуждения дел стало заявление общественной организации "Харьковская правозащитная группа" о том, что должностные лица Алексеевской исправительной колонии неоднократно пытали осужденных в течение 2017-2019 годов с целью запугивания и дискриминации. Правозащитники привели примеры избиения, удушения, связывания, применения электрического тока и иных насильственных действий.

Также в своем заявлении правозащитники указывают на грубое нарушение законодательства о труде.

Напомним:

  • Ранее прокуратура Харьковской области сообщила, что начала расследование из-за возможного избиения тюремщиками заключенных в Алексеевской колонии.

Украинская правда

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Темы: тюрьмаХарьковкриминал
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