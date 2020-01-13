Главы МИД стран, граждане которых погибли в самолете МАУ, встретятся в Лондоне

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Понедельник, 13 января 2020, 14:22

Министры иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины", на этой неделе проведут встречу в Лондоне.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Через два дня я увижусь с ними в Лондоне, у нас состоится встреча пяти министров иностранных дел стран, где мы договоримся, как наши страны будут действовать отдельно, и совместно, какие шаги были предприняты для привлечения виновных к ответственности и как мы можем помочь пострадавшим семьям ", - сказал он.

Пристайко не уточнил, министры каких страны будут участвовать во встрече, но, вероятно, кроме Украины речь идет о Великобритании, Швеции, Канаде и Германии. В авиакатастрофе также погибли граждане Ирана и Афганистана.

Как известно, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. 

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

11 января иранские военные официально признали, что "непредумышленно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

По информации иранской стороны, система противовоздушной обороны приняла пассажирский самолет за крылатую ракету.

Темы: авиа катастрофы Иран МИД


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