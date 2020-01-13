Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пристайко о сбитом самолете МАУ: Это – ответственность правительства Ирана

Понедельник, 13 января 2020, 15:04

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о необходимости привлечь к ответственности всех причастных к крушению самолета "Международных авиалиний Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сказал в комментарии Reuters.

"Чего мы не хотим, так это, чтобы указали на солдата низшего звена и сказали, что это тот парень, который нажал кнопку... Это - ответственность правительства Ирана. Мы должны раскопать, кто дал приказ, кто нажал кнопку. Всех.. всех этих людей следует наказать", - сказал Пристайко.

Министр отметил, что украинские следователи - многие из которых были привлечены к расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского самолета, сбитого над Донбассом в 2014 году, - должны занять центральное место в текущем расследовании.

"Мы хотим, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей черных ящиков", - сказал он, добавив, что также должны быть привлечены эксперты из Франции и производителя самолета Boeing.

"Они (Иран, - ред.) обязались отдать их (черные ящики, - ред.) нам. У нас нет конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной выдаче черных ящиков", - сказал министр.

Как известно, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. 

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

11 января иранские военные официально признали, что "непредумышленно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

По информации иранской стороны, система противовоздушной обороны приняла пассажирский самолет за крылатую ракету.

Темы: авиакатастрофа МАУ в Иране
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
авиа
Румыния планирует привлечь авиацию для ускорения транзита судов с украинским зерном по Дунаю
Воздушные силы прокомментировали идею возобновить авиаполеты: Ракеты РФ долетают всюду
Когда возобновят авиаперелеты в Украине? Объяснение
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: