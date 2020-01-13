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Четыре обстрела и без потерь: военные рассказали, как прошел день в Донбассе

Понедельник, 13 января 2020, 17:18
Четыре обстрела и без потерь: военные рассказали, как прошел день в Донбассе

На протяжении суток, 13 января, российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: пресс-центр Объединенных сил в Facebook

Детали: Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Все четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: неподалеку Зайцево, Луганского, Орехово и Новотошковского.

Дословно: "Сегодня, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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