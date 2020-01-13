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Киевский Ocean Plaza затопило кипятком

Понедельник, 13 января 2020, 20:34
Киевский Ocean Plaza затопило кипятком

В Голосеевском районе Киева прорвало трубу с горячей водой – затопило первый этаж торгового центра Ocean Plaza.

Источник: пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в комментарии "Украинской правде", ГСЧС

Прямая речь: "На Антоновича 174 произошел прорыв теплотрассы, образовалась яма два на два метра. Туда задними колесами попало маршрутное такси. Спасатели эвакуировали четыре человека...

Затопило первый этаж Ocean Plaza, людей эвакуировали. Работают коммунальные службы и спасатели КГГА".

Сообщение ГСЧС: "В результате прорыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия. Вследствие этого, в образовавшееся отверстие частично провалилось маршрутное такси".

Детали: Пожарные выехали на вызов в 20:38. Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан. Спасатели вынесли на руках из помещения 5 человек.

Вблизи места, где провалилась дорога, стоял троллейбус, из которого также спасли троих человек.

 
ГСЧС
 
Київ інформ

Напомним:

Украинская правда

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Темы: КиевГСЧС
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