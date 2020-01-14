Украинского олигарха Фукса повторно заочно арестовали в Москве

Таганский суд Москвы заочно во второй раз арестовал украинского олигарха Павла Фукса по обвинению в мошенничестве.

Источник: "Интерфакс", "ТАСС"

Детали: Это "Интерфаксу" подтвердил адвокат Мурад Мусаев. Такое решение принято уже во второй раз после отмены ареста в Мосгорсуде в ноябре прошлого года из-за нарушения Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Дело по Фуксу было открыто в конце декабря 2018 года. Позже его объявили в международный розыск.

По данным следствия, олигарх покинул Россию в марте 2019 года, вылетев в Лондон. Тогда ему была определена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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