Помпео: Хуже Сулеймани был только бен Ланден
72 просмотра
Вторник, 14 января 2020, 04:47
Государственный секретарь США заявил, что на счету убитого иранского генерала Касема Сулеймани чуть меньше жертв, чем на руках лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.
Источник: "Интерфакс"
Прямая речь: ""Нет террориста, за исключением Усамы бен Ладена, на руках которого было бы больше американской крови, чем на руках Сулеймани."
Детали: Об этом Помпео заявил во время выступления в Стэнфордском университете. По его словам, иранский генерал "убил более 600 американских патриотов". Он считает, что мир стал значительно безопаснее после того как Штаты его ликвидировали.
Предыстория:
- 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
- Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
- 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
- Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.
Украинская правда
powered by lun.ua