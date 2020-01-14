Помпео: Хуже Сулеймани был только бен Ланден

Государственный секретарь США заявил, что на счету убитого иранского генерала Касема Сулеймани чуть меньше жертв, чем на руках лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Источник: "Интерфакс"

Прямая речь: ""Нет террориста, за исключением Усамы бен Ладена, на руках которого было бы больше американской крови, чем на руках Сулеймани."

Детали: Об этом Помпео заявил во время выступления в Стэнфордском университете. По его словам, иранский генерал "убил более 600 американских патриотов". Он считает, что мир стал значительно безопаснее после того как Штаты его ликвидировали.

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