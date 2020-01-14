Помпео: Хуже Сулеймани был только бен Ланден

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Вторник, 14 января 2020, 04:47

Государственный секретарь США заявил, что на счету убитого иранского генерала Касема Сулеймани чуть меньше жертв, чем на руках лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Источник: "Интерфакс"

Прямая речь: ""Нет террориста, за исключением Усамы бен Ладена, на руках которого было бы больше американской крови, чем на руках Сулеймани."

Детали: Об этом Помпео заявил во время выступления в Стэнфордском университете. По его словам, иранский генерал "убил более 600 американских патриотов". Он считает, что мир стал значительно безопаснее после того как Штаты его ликвидировали.

Предыстория:

  • 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
  • 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
  • Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.

Украинская правда
Темы: США Иран терроризм


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