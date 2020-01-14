Иран отправит черные ящики со сбитого самолета МАУ во Францию

Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном на прошлой неделе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.

Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голамхусейн Исмаили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ILNA.

"Черные ящики также будут отправлены во Францию ​​для выяснения всех аспектов катастрофы", - сказал он.

Ранее французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило участие в подготовке расшифровки бортовых самописцев. При этом отмечалось, что сама расшифровка будет вестись на территории Украины.

Сообщалось, что представитель следственной группы Ирана в деле катастрофы самолета МАУ в ближайшие дни прибудет в Украину, чтобы определить, подходит ли украинская лаборатория для расшифровки черных ящиков самолета.

После нескольких дней отрицания вины Иран в субботу признал, что в среду по ошибке сбил самолет, в результате чего погибли все 176 человек на борту.