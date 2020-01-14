Вблизи Крещатика хотят впихнуть высотку в 100 метров

Под видом реконструкции здания "Киевпроекта", которое расположено в самом сердце столицы, хотят построить дом высотой в 100 метров.

Источник: "Наші гроші"

Детали: Согласно сайту Госархстройинспекции, ГАСИ выдал разрешение на строительные работы на объекте "Реконструкция имущественного комплекса – здания "Киевпроект" под многофункциональный комплекс по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 в Шевченковском районе Киева" в сентябре 2019 года.

По закону "О регулировании градостроительной деятельности" для каждого объекта строительства определяют категорию сложности (от I до V в зависимости от этажности и масштабности застройки) и класс последствий (ответственности) такого объекта строительства.

Класс последствий (от СС-1 до СС-3) определяют в зависимости от уровня возможной опасности для здоровья и жизни людей, которые постоянно или периодически будут находиться на объекте или которые будут находиться снаружи такого объекта, материального ущерба или социальных потерь, связанных с прекращением эксплуатации или с потерей целостности объекта.

К классу последствий СС-2 относят здания высотой от 73,5 м до 100 м, а к классу СС-3 – здания высотой более 100 м.

Согласно сайту ГАСИ, в разрешении на реконструкцию здания "Киевпроекта" указан класс последствий СС-3 – то есть, для зданий выше 100 м.

Заказчиком разрешения и проектировщиком объекта является само ОАО "Киевпроект".

В декабре 2017 года Департамент градостроительства выдал "Киевпроекту" градостроительные условия и ограничения, в которых согласовал реконструкцию здания на участке площадью 0,77 га по ул. Б. Хмельницкого, 16-22. По Генплану, этот участок является территорией общественных зданий и сооружений и частично – средне- и малоэтажной застройки.

Но несмотря на это под видом реконструкции хотят построить "многофункциональный комплекс", включающий две жилые секции на 304 квартиры. По проекту высота комплекса составит 100 метров (ориентировочно – 33 этажа), хотя согласно Генплану на этом участке допустимы дома не выше 4-11 этажей.

Фактический процент застройки участка составляет почти 90%, что в три раза превышает допустимый, отмечают "Наші гроші".

Компания SAGA Development опубликовала возможный вариант реконструкции здания "Киевпроэкта".

По данным источников "Наших грошей", при получении разрешения ГАСИ у застройщика не было предусмотренных градостроительными условиями и ограничениями заключения специально уполномоченного органа охраны культурного наследия по проектной документации, историко-градостроительного обоснования для проектирования объекта строительства, а также согласования проектной документации Департаментом культуры КГГА.

Подрядчиком строительства является ООО "Ника Лтд", которое входит в группу компаний Perfect Group, связанной с нардепом от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко.

С 2017 года 94% акций ОАО "Киевпроект" принадлежат кипрской компании "Трейлори Венчерз Лимитед" (Traylory Ventures Limited). 26 апреля 2018 года членом Наблюдательного совета "Киевпроекта" как представитель "Трейлори Венчерз Лимитед" был избран адвокат Сергей Турчинов. Он в 2017 году "разыграл" с нынешним нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром аукцион по покупке недвижимости на Печерске.

Турчинов является владельцем ООО "Тур-Отель Сервис", руководителем которого является Ярослава Шаманина, руководившая уже ликвидированным ООО "ТД "Возрождение", которым до 2006 года владел Вадим Столар.

Руководителем ОАО "Киевпроект" значится Роман Гладуняк. Во времена мэра Леонида Черновецкого он возглавлял Главное управление контроля за благоустройством КГГА. Он также является фигурантом уголовного производства о незаконной достройке этажей здания по ул. Паньковской, 25 в Киеве.

СМИ тогда сообщали, что Гладуняк был "креатурой экс-зампредседателя КГГА Дениса Басса", а также близким к экс-лидеру фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого.

Роман Гладуняк также является руководителем ООО "Укржилстрой", и до июля 2019 года – ООО "Арикс". В ноябре 2018 года и феврале 2019 года наблюдательный совет "Киевпроекта" дал согласие на заключение договора с указанными компаниями о выполнении проектных работ.

Недавно "Укржилстрой" получило разрешение на строительство "многофункционального комплекса" на парковке у входа на станцию ​​метро "Дворец Украина" по ул. Большой Васильковской, 107-109.

Подрядчиком строительства является ООО "Спецмехбуд 21", которое входит в группу компаний Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко. Исаенко является бизнес-партнером Андрея Вавриша – бывшего замруководителя Департамента градостроительства КГГА, который после увольнения в 2015 позиционирует себя как девелопер Saga Development.

В свою очередь ООО "Арикс" является владельцем участка по ул. Олеся Гончара, 69, где Perfect Group и Saga Development планируют построить ЖК "Franklin Concept House". Подрядчиком строительства является ООО "Ника Лтд".