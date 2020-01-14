Медведчук рассказал, кто летел в его самолете из Омана, пока там был Зеленский

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Вторник, 14 января 2020, 13:43

Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что на борту самолета, которым он пользуется, с Омана в Москву летела семья его старшей дочери.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я пользуюсь этим самолетом соответствии с соглашением, которое у меня подписано с оператором на авиаперевозки, иногда я использую этот самолет.

Относительно пребывания этого самолета в Омане, то я могу сказать так, действительно, он 7 января был в Омане, а 8-го он вылетел в Москву.

Он в данном случае перевозил семью моей старшей дочери (Ирины - ред.). И больше на борту этого самолета ни на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме семьи моей дочери, никого не было".

Детали: Медведчук объяснил, что самолет забирал семью его дочери с отдыха. Семья его дочери находилась в Омане с конца декабря.

В частности, по его словам, на борту самолета, кроме дочери, находились ее муж Андрей Рюмин и трое их детей.

Медведчук заявил, что Рюмин не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским и встречался с ним в Омане.

Кум Путина также опровергает информацию о том, что якобы на самолете был помощник президента России Владислав Сурков: "Самолет летел без пассажиров из Киева в Оман. Как господин Сурков мог попасть в этот самолет?"

Зять Медведчука соучредитель компании ООО "Прайм-Инвест" совместно с бизнесменом-застройщиком Павлом Те, его сыном Германом Те, Валентиной Станововой и Михаилом Хвеськом. Становова и Хвесько - непосредственные руководители корпорации Capital Group.

Холдинг Capital Group в Москве специализируется на строительстве комплексов, другой жилой и коммерческой недвижимости.

Напомним:

  • Перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием в этой стране президента Владимира Зеленского.
  • Как сообщали "Схемы" Зеленский вернулся в Украину самолетом Bombardier с номером 9H-VJN.
  • СМИ предполагали, что в Омане Зеленский мог встречаться с представителями РФ.

Темы: Медведчук авиа Росcия Киев Зеленский


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