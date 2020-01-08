Из-за катастрофы в Иране Зеленский прервал поездку в Оман
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Среда, 8 января 2020, 08:27
Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман
Источник: Офис президента
Прямая речь: "Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев".
Что было раньше: Самолет Boeing 737, который перевозил 180 пассажиров, разбился вскоре после взлета из Тегерана, столицы Ирана. Самолет загорелся.
Иранское телевидение сообщило, что все, кто сбыл на борту самолета погибли.
Напомним:
- В воскресенье Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне.
- Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства.
- По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
- Позже в ОП сообщили, что во время поездки в Оман президент Владимир Зеленскийвстретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
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