Из-за катастрофы в Иране Зеленский прервал поездку в Оман

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Среда, 8 января 2020, 08:27

Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев".

Что было раньше: Самолет Boeing 737, который перевозил 180 пассажиров, разбился вскоре после взлета из Тегерана, столицы Ирана. Самолет загорелся.

Иранское телевидение сообщило, что все, кто сбыл на борту самолета погибли.

Напомним: 

  • В воскресенье Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне.
  • Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства.
  • По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
  • Позже в ОП сообщили, что во время поездки в Оман президент Владимир Зеленскийвстретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Темы: катастрофы авиа Иран Зеленский


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