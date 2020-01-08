Из-за катастрофы в Иране Зеленский прервал поездку в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев".

Что было раньше: Самолет Boeing 737, который перевозил 180 пассажиров, разбился вскоре после взлета из Тегерана, столицы Ирана. Самолет загорелся.

Иранское телевидение сообщило, что все, кто сбыл на борту самолета погибли.

Напомним: