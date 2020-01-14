Рада предварительно одобрила идею Зеленского изменить Конституцию і полномочия ВР

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Вторник, 14 января 2020, 13:49

Верховная Рада предварительно поддержала законопроект, поданный президентом Владимиром Зеленским как неотложный, по изменению Конституции и наделению парламента дополнительными правами.

Источник: заседание ВР во вторник

Детали: За решение проголосовали 249 депутатов.

Речь идет о проекте закона №1028 о внесении изменения в статью 85 Конституции относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады.

Президент этим законом предлагает расширить полномочия Рады и дать ей право создавать вспомогательные органы парламента "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины".

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Валерий Божик на заседании Рады пояснил, что новый закон наделит ВР конституционным правом создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы.

По его словам, до этого законопроект проверил Конституционный суд и признал его полностью соответствующим Основному закону. "Без всяких оговорок", - подчеркнул Божик.

Против закона выступили фракции "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос". У Тимошенко не понимают цель нововведения, а у Порошенко и Вакарчука идею называют бессмысленной.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: Верховная Рада Зеленский Конституция


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