Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада предварительно одобрила идею Зеленского изменить Конституцию і полномочия ВР

Вторник, 14 января 2020, 12:49
Рада предварительно одобрила идею Зеленского изменить Конституцию і полномочия ВР

Верховная Рада предварительно поддержала законопроект, поданный президентом Владимиром Зеленским как неотложный, по изменению Конституции и наделению парламента дополнительными правами.

Источник: заседание ВР во вторник

Детали: За решение проголосовали 249 депутатов.

Речь идет о проекте закона №1028 о внесении изменения в статью 85 Конституции относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады.

Президент этим законом предлагает расширить полномочия Рады и дать ей право создавать вспомогательные органы парламента "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины".

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Валерий Божик на заседании Рады пояснил, что новый закон наделит ВР конституционным правом создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы.

По его словам, до этого законопроект проверил Конституционный суд и признал его полностью соответствующим Основному закону. "Без всяких оговорок", - подчеркнул Божик.

Против закона выступили фракции "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос". У Тимошенко не понимают цель нововведения, а у Порошенко и Вакарчука идею называют бессмысленной.

Что было раньше: еще в сентябре 2019 года Верховная Рада направила этот законопроект в Конституционный суд.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаЗеленскийКонституция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: