Зеленский решил пока не "перетряхивать" правительство – источники

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Вторник, 14 января 2020, 14:25

Президент Владимир Зеленский пока не планирует кадровых изменений в правительстве Алексея Гончарука.

Источник: собеседники Украинской правды в "Слуге народа"

Детали: По данным УП, 13 января в Офисе президента состоялось большое аппаратное совещание с участием всего руководства ОП, Кабинета министров и Верховной Рады.

На ней фактически происходил отчет премьер-министра Гончарука и его правительства перед президентом.

По словам очевидцев, Гончарук озвучил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, которые им поставили в ОПУ.

В то же время на совещании не обсуждали возможную ротацию в Кабмине.

Еще перед Новым годом в Офисе президента УП уверяли, что Зеленский планирует уволить нескольких министров, и теперь источники в "Слуге народа" говорят, что президент пока правительство не трогать не будет.

Что предшествовало: В октябре во время большого пресс-марафона на фудмаркете президент Владимир Зеленский отмечал, что дал министрам время, чтобы показать результат до нового года.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП
Темы: Кабинет министров Зеленский


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