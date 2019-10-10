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Зеленский: Всем министрам дал время до конца года

Четверг, 10 октября 2019, 12:34
Зеленский: Всем министрам дал время до конца года

Президент Владимир Зеленский заявляет, что оставил старых министров – Арсена Авакова и Оксану Маркарову – но и им, и новым министрам дал время, чтобы показать результат, только до нового года.

Источник: ответ Зеленского на вопрос УП (почему, говоря о тотальном обновлении власти, он оставил министра Арсена Авакова и почему при гарантии равных прав для всех олигархов, Игорь Коломойский получил влияние над Цетренерго) во время общения с журналистами на фудмаркете в Киеве.

Прямая речь: "Сколько министерств в украинском правительстве? Какой процент старых людей остался в обновленном правительстве? Маркарова (министр финансов Оксана Маркарова – ред.) и Аваков – маленький процент".

"А к госпоже Маркаровой есть вопросы? С бюджетом не шутят. Пришел новый премьер-министр, мы поговорили: у нас есть Маркарова, она профессиональный человек. Если она будет в каком-то уголовном деле, если будет загрязненным человеком, не будет выполнять свою работу, то я думаю, что господин премьер – и я его поддержу – заменит министра финансов. Бюджетные вещи у нас, переходный бюджет. Она отвечает, она понимается во всех цифрах".

"Относительно Авакова, я вам говорил, господин Аваков... я не нашел действительно... это никакой не компромисс, я ничего ему не должен. Это я. Но есть правительство, есть премьер-министр. Поэтому есть испытательный срок".

"Я всем министрам и всем правоохранителям сказал откровенно: реальные дела, действующие дела, пожалуйста, принесите нам до конца года. Не будет – всех уволим".

 
фото эльдара сарахмана, УП

Детали: Зеленский добавил, что хочет видеть новые лица в МВД. Поэтому, по его словам, уже заменили руководство Нацполиции, пограничной службы, Нацгвардии. Также заменили много людей в этих органах на среднем уровне.

Второй вопрос УП, касающийся Коломойского и Центрэнерго, Зеленский проигнорировал.

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Предыстория:

  • Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с 27 февраля 2014 года, хотя некоторые представители общественности не раз требовали его увольнения.
  • До этого он был народным депутатом от "Батькивщины".
  • Впоследствии Аваков представлял "Народный фронт", возглавляет харьковскую областную организацию этой партии.
  • В 2005-2010 годах Аваков возглавлял Харьковскую областную госадминистрацию.
  • Предполагали, что Аваков с министра внутренних дел может пойти на должность вице-премьер-министра, однако 29 августа на заседании фракции "Слуга народа" депутатам сказали, что Аваков остается министром.
  • 28 августа в Киеве под Офисом президента провели акцию "Аваков – черт" с требованием не назначать Авакова на какую-либо должность в новом правительстве.
  • 29 августа председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Аваков останется в должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ЗеленскийАваковКабинет министров
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