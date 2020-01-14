Расстрел Евромайдана: суд отвел прокуроров, отпустивших экс-"беркутовцев"

Прокуроры Александр Шеваленко, Виталий Субботин, и Марина Мазепина на заседании Святошинского суда по делу о расстрелах во время Евромайдана, 14 января 2020 года.

В рамках рассмотрения дела о расстрелах участников Евромайдана Святошинский районный суд принял решение об отводе новой группы прокуроров по делу и объявил перерыв на два с лишним месяца.

Источник: "Ґрати"

Детали: Председательствующий судья Сергей Дячук удовлетворил ходатайство адвокатов потерпевших и вывел из заседания по делу о расстреле участников протестов 20 февраля 2014 года трех прокуроров: Александра Шеваленко, Виталия Субботина и Марину Мазепину.

В суде объявлен перерыв до 17 марта. За это время Офис генпрокурора должен сменить группу обвинения, а обвиняемые – пятеро экс-бойцов "Беркута", отпущенные на неподконтрольные территории в рамках обмена – найти способ участвовать в заседании.

Перед началом заседания судья Дячук выяснял причину неявки обвиняемых. Он огласил информацию об изменении меры пресечения обвиняемым в апелляционном суде, а также об обмене. При этом отметил, что суду стало известно об обмене экс-"беркутовцев" исключительно из СМИ, а официальной информации суд не получал.

Дячук сделал заявление о давлении прокуратуры на коллегию присяжных в связи с освобождением экс-беркутовцев для обмена заключенными.

Адвокаты, представляющие интересы обвиняемых, заявили, что в последний раз говорили с ними 29 декабря, накануне обмена, после чего связь с их подзащитными прервалась.

Адвокат Александр Горошинский, который настаивает, что об обмене ему заранее не было известно, сообщил суду, что экс-беркутовцев обменяли без действующих документов. Горошинский также указал на то, что суд должен был огласить перерыв для установления местонахождения обвиняемых. Ни адвокаты, ни суд не получали материалы дела из апелляционного суда.

Адвокат семей погибших участников протестов Евгения Закревская заявляя отвод прокурорам, объяснила его тем, что они не исполняют функции обвинения и не принимают независимые решения, а выполняют и реализовывают позицию, сформированную сторонними лицами. В частности, решение генпрокурора Руслана Рябошапки заменить группу прокуроров, адвокаты потерпевших считают доказательством незаконного влияния на гособвинение.

Генпрокурор, в свою очередь, по мнению Закревской, действовал по указанию от президента Владимира Зеленского, который в свою очередь опирался на договоренности с государством-агрессором – Россией.

Еще один адвокат потерпевших Виталий Тытыч сообщил в суде, что подал в Госбюро расследований заявление о преступлении – незаконном вмешательстве в деятельность правоохранительного органа и вынесении заведомо неправосудного решение.

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