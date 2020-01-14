У Зеленского объяснили, что ему помешало быстрее вернуться из Омана

В окружении президента Владимира Зеленского рассказали: когда он узнал о падении самолета МАУ и решил немедленно возвращаться из Омана домой, воздушный коридор между странами был ограничен.

Источник: комментарий Украинской правде помощника и главного советника президента по международным вопросам Андрея Ермака

Детали: По словам Ермака, когда Зеленский во время визита в Оман узнал о катастрофе украинского самолета в Иране, он принял решение немедленно возвращаться в Киев. Помощник президента утверждает, что тот вернулся в Украину настолько быстро, насколько это было возможно в сложившейся в регионе ситуации.

Прямая речь: "Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел".

Что было раньше: По наблюдениям программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.

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