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У Зеленского объяснили, что ему помешало быстрее вернуться из Омана

Вторник, 14 января 2020, 15:33
Фото: president.gov.ua

В окружении президента Владимира Зеленского рассказали: когда он узнал о падении самолета МАУ и решил немедленно возвращаться из Омана домой, воздушный коридор между странами был ограничен.

Источник: комментарий Украинской правде помощника и главного советника президента по международным вопросам Андрея Ермака

Детали: По словам Ермака, когда Зеленский во время визита в Оман узнал о катастрофе украинского самолета в Иране, он принял решение немедленно возвращаться в Киев. Помощник президента утверждает, что тот вернулся в Украину настолько быстро, насколько это было возможно в сложившейся в регионе ситуации.

Прямая речь: "Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел".

Что было раньше: По наблюдениям программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Утром 8 января во Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
  • В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в пресс-службе, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийкатастрофа МАУ в ИранескандалОман
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