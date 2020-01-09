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Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы – "Схемы"

Четверг, 9 января 2020, 03:20
Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы – Схемы
Схемы

Президент Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Жуляны" в 2:37 ночи, после чего сразу поехал на Банковую, где проходит совещание по поводу авиакатастрофы в Тегеране.

Источник: "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Съемочная группа "Схем" зафиксировала "Mercedes-Benz Vito", который подъехал к чартерного самолета после чего уехал на Банковую.

Через 15 минут авто въехало на территорию Офиса. После чего на этаже, где находится кабинет Зеленского, включили свет.

 
Президент Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Жуляны" в 2:37 ночи, после чего сразу поехал на Банковую, где проходит совещание по поводу авиакатастрофы в Тегеране.
Схемы

Уже в 3:30 на сайте Офиса президента появилось сообщение о проведении совещания по поводу авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

Что предшествовало: Утром 8 января во Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в пресс-службе, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
  • Все, кто был на борту самолета, погибли.
  • В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.
  • По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
  • На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.
  • По информации агентства Reuters, предварительная версия западных спецслужб: Boeing 737 "Украинская международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.
  • Украинский самолет с представителями ответственных за расследование авиакатастрофы и идентификацию тел погибших вылетел в Иран.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОфис президентаИранавиакатастрофа МАУ в Иране
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