Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы – "Схемы"

Президент Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Жуляны" в 2:37 ночи, после чего сразу поехал на Банковую, где проходит совещание по поводу авиакатастрофы в Тегеране.

Источник: "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Съемочная группа "Схем" зафиксировала "Mercedes-Benz Vito", который подъехал к чартерного самолета после чего уехал на Банковую.

Через 15 минут авто въехало на территорию Офиса. После чего на этаже, где находится кабинет Зеленского, включили свет.

Президент Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Жуляны" в 2:37 ночи, после чего сразу поехал на Банковую, где проходит совещание по поводу авиакатастрофы в Тегеране. Схемы

Уже в 3:30 на сайте Офиса президента появилось сообщение о проведении совещания по поводу авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

Что предшествовало: Утром 8 января во Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в пресс-службе, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

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