МИД Израиля обвинил Киев в антисемитизме. Украинские дипломаты ответили

МИД Израиля заявил, что в Украине чествуют лиц, ответственных за убийство евреев во время Холокоста, украинские дипломаты отмечают, что Украина хранит память о трагедии Холокоста и работает над восстановлением исторической справедливости.

Источник: заявления МИД Израиля и МИД Украины

Детали: В заявлении израильских дипломатов в частности отмечается, что "лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине". МИД Израиля выразил "осужденин этих явлений".

В то же время МИД Украины отметил, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями.

По словам дипломатов, это было также признано влиятельными международными и неправительственными организациями, а также Министерством по делам диаспоры Израиля. Такая оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций.

Дословно: "Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в т.ч. в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важнейшими направлениями государственной политики Украины.

Еще раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования памяти всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков".

Что предшествовало: 2 января послы Израиля и Польши в Украине раскритиковали чествование украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры, а также писателя и политического деятеля Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы.

Дипломаты возмущались, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году для чествования памяти Мельника, Ивана и Юрия Липы, а Киевская городская государственная администрация 1 января на своем здании "выставила баннер с изображением Степана Бандеры".

В Верховной Раде после этого заявили, что дипломаты допустили ложные утверждения в своем заявлении.