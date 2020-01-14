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На Донбассе ранили двух украинских бойцов

Вторник, 14 января 2020, 17:18
На Донбассе ранили двух украинских бойцов

Во вторник, 14 января, боевики ОРДЛО восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив двух военных Объединенных сил.

Источник: пресс-центр ОС в Facebook

Детали: В течение суток противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы были зафиксированы у Новотроицкого, Марьинки, Невельского, Луганского, Орехово и Крымского.

Дословно: "Сегодня, 14 января, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения".

Украинская правда
Темы: ДонбассООСжертвы
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