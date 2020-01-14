Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Появилось новое видео ракетного удара по самолету МАУ

Вторник, 14 января 2020, 17:36
Появилось новое видео ракетного удара по самолету МАУ

В СМИ опубликовали новые кадры запуска ракет по самолету МАУ 8 января в Иране, снятые на камеру наблюдения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, видео публикует базированный в Лондоне персидскоязычный канал Manoto. На записи видно последовательный запуск двух ракет, попадание в самолет и его падение.

Ранее стало известно, что Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном украинского самолета во Францию.

Иранские власти также заявили об аресте нескольких человек, которых считают ответственными за сбивание самолета.

Как известно, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. 

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

11 января иранские военные официально признали, что "непредумышленно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

По информации иранской стороны, система противовоздушной обороны приняла пассажирский самолет за крылатую ракету.

"Украинская правда" в Threads

Темы: катастрофа МАУ в ИранеавиакатастрофыИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
катастрофа МАУ в Иране
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Иран приговорил 10 военных к заключению за сбитый самолет МАУ в 2020 году
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства требуют согласия Ирана на арбитраж
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: