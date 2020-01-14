Появилось новое видео ракетного удара по самолету МАУ

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Вторник, 14 января 2020, 18:36

В СМИ опубликовали новые кадры запуска ракет по самолету МАУ 8 января в Иране, снятые на камеру наблюдения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, видео публикует базированный в Лондоне персидскоязычный канал Manoto. На записи видно последовательный запуск двух ракет, попадание в самолет и его падение.

Ранее стало известно, что Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном украинского самолета во Францию.

Иранские власти также заявили об аресте нескольких человек, которых считают ответственными за сбивание самолета.

Как известно, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. 

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

11 января иранские военные официально признали, что "непредумышленно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

По информации иранской стороны, система противовоздушной обороны приняла пассажирский самолет за крылатую ракету.

Темы: катастрофа МАУ в Иране авиа катастрофы Иран


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