ООС: вооруженные формирования РФ нанесли 10 обстрелов, двух военнослужащих ранено

66 просмотров
Среда, 15 января 2020, 07:08

14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

.Дословно: "Вчера, 14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины с 82-мм миномета. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет".

Темы: ООС война


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Донбассе ранили двух украинских бойцов 14 января 2020, 18:18
Боевики били из запрещенного "Минском" оружия – ООС 14 января 2020, 07:12
Четыре обстрела и без потерь: военные рассказали, как прошел день в Донбассе 13 января 2020, 18:18
Все новости
Главные новости
Ракеты "Катюши" снова атаковали базу с военными США в Ираке
Появилось новое видео ракетного удара по самолету МАУ
У Зеленского допускают, что самолет МАУ сбили преднамеренно
Исполнительный директор "Нафтогаза" объяснил, чем заслужил большую премию
Все новости
психология

13 вещей, которые стоит избегать родителям, если вы хотите воспитывать психологически сильного человека

Объясняем

Как отследить и получить лекарства, купленные за госсредства

здоровье

Ароматный липовый чай: 8 причин, почему им стоит наслаждаться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів