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ООС: вооруженные формирования РФ нанесли 10 обстрелов, двух военнослужащих ранено

Среда, 15 января 2020, 06:08
ООС: вооруженные формирования РФ нанесли 10 обстрелов, двух военнослужащих ранено

14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

.Дословно: "Вчера, 14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины с 82-мм миномета. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет".

Темы: ООСвойна
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