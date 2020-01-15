Путин предлагает, чтобы премьера в России назначала Госдума

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Среда, 15 января 2020, 12:49

Президент России Владимир Путин выступает за назначение Государственной думой премьер-министра Российской Федерации, но с сохранением за президентом права увольнять его.

Источник: выступление Путина с предложениями об изменении Конституции РФ в ходе послания к Федеральному собранию

Прямая речь Путина: "Практически все фракции, представленные в Государственной думе, – а с их лидерами мы встречаемся регулярно, – полагают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. Это ожидаемые аплодисменты – но я думаю, что у вас сейчас будет возможность еще раз поаплодировать, дослушайте, что я хочу сказать.

А если взять на себя большую ответственность за формирование правительства, это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса полностью.

Как обстоит дело сейчас? В соответствии со статьей 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства России, а затем уже сам назначает и главу Кабинета, и его заместителей, и всех министров.

Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем по его представлению – всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность – то есть будет не в праве отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц".

Детали: Путин считает такие предложения оправданными, с учетом зрелости основных партий и "авторитета гражданского общества". Он надеется, что это повысит роль парламента и сделает эффективнее взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти.  

При этом Путин уверен, что его огромная и разнообразная страна "не может нормально развиваться и существовать стабильно в форме парламентской республики – Россия должна оставаться сильной президентской республикой".

По его мнению, за президентом РФ должно оставаться право определять задачи и приоритеты правительства, отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров.

Путин считает, что за президентом РФ должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и правоохранительной системы – но кандидатуры руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов он должен согласовывать с Советом федераций.

Действующий президент России отметил, что изменения в Конституцию РФ должен приняты парламент, но ему должно предшествовать всенародное голосование.

Алена Рощенко, УП
Темы: Путин Росcия


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