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С оливье, в Лавре, Таиланде и со снегом – нардепы рассказали, как провели праздники

Среда, 15 января 2020, 12:37
С оливье, в Лавре, Таиланде и со снегом – нардепы рассказали, как провели праздники

Народные депутаты провели новогодние и рождественские праздники с семьями – кто-то под Киевом, а кто-то за границей. Например, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук махнул в Таиланд.

Источник: "Радио свобода"

Прямая речь Вакарчука: "Да, я ездил в Таиланд. Я был там несколько дней (в районе недели). Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края. Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев. Мы прилетели и туда, и обратно рейсовым самолетом. Назад, кстати, летели рейсом МАУ".

Детали: Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Новый год встретил прекрасно, хотел пересмотреть все расследования СМИ, "но все-таки оливье победило". По его словам, он был в Киеве и под Киевом с родителями и друзьями, а потом отправился в Черкасскую область, где посещал "энергетические места".

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что, как и в последние 10-12 лет, встречал Новый год на Закарпатье, а на Рождество был на Волыни.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отметила лишь, что на праздники была в кругу семьи, но где именно не уточнила.

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович сказал, что был в Ворзеле, под Киевом, а на Рождество традиционно поехал на Львовщину.

Нардеп из "Слуги народа" Роман Грищук всей семьей махнул в Анталию, где живет его сестра, но не слишком праздновал, потому что сидел с ребенком.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович сообщил, что загорел, потому что обычно отдыхает в районе Бахрейна или Омана.

"Батькивщиновец" Андрей Николаенко 6 дней провел с семьей на лыжах в Австрии.

Нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар заявила, что встретила и Новый год, и Рождество дома, в частности, гуляла к елке на Софиевской площади в Киеве.

Внефракционный Вадим Новинский рассказал, что Рождество встречал в Киево-Печерской лавре, а на Новый год не был в Украине.

Иванна Климпуш-Цинцадзе с "Европейской солидарности" на Рождество с коллегами и друзьями ездила в Карпаты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радапразднования
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