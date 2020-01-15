МИД России отметил позитив в действиях Украины касательно Донбасса
Среда, 15 января 2020, 12:54
В Министерстве иностранных дел РФ считают, что Украина "движется в правильном направлении" в вопросе выполнения минских соглашений.
Источник: ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко
Детали: В то же время дипломат отметил, что пока этого недостаточно.
Прямая речь: "Позиция Евросоюза на сегодняшний день заключается в том, что весь комплекс стратегических отношений России и ЕС подвешен на выполнении минских соглашений. Но Киев не выполняет минские соглашения, это понятно всем. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно".