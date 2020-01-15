МИД России отметил позитив в действиях Украины касательно Донбасса

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Среда, 15 января 2020, 13:54

В Министерстве иностранных дел РФ считают, что Украина "движется в правильном направлении" в вопросе выполнения минских соглашений.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко

Детали: В то же время дипломат отметил, что пока этого недостаточно.

Прямая речь: "Позиция Евросоюза на сегодняшний день заключается в том, что весь комплекс стратегических отношений России и ЕС подвешен на выполнении минских соглашений. Но Киев не выполняет минские соглашения, это понятно всем. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно".

Темы: Росcия Минские соглашения Донбасс МИД


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