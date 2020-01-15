В Житомирской области держали в рабстве мужчин: угнетали и отобрали документы

В Житомирской области задержали банду, которая в течение длительного времени принудительно удерживала 7 мужчин и использовала их на разных работах.

Источник: прокуратура Житомирской области

Дословно: "Четыре человека на территории Олевского и Емильчинского районов организовали укрывательство людей, предварительно их завербовав и используя в различных работах. К тому же, в насильно удерживаемых 7 человек были отобраны личные документы.

Содержались мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, некоторые из них имели инвалидность. При обращении с людьми применяли насилие для угнетения их воли, привлекали других лиц для контроля их перемещения, запрещали покидать места так называемого "проживания" и "работы", незаконными действиями пресекали попытки сопротивления".

Детали: Во время следственных действий правоохранители обнаружили 6-х человек, среди которых гражданин Беларуси. Людей в течение длительного времени принудительно удерживали с целью трудовой эксплуатации в ненадлежащих условиях проживания и питания.

Кроме того, в бытовых помещениях, в ходе обысков обнаружили холодное огнестрельное нарезное оружие, боеприпасы, взрывчатку.

Сейчас задержаны 4 человека, 2 из них сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 149 УК Украины (организация вербовки, перемещение, сокрытие людей с целью трудовой эксплуатации с использованием принуждения, обмана, материальной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния с применением насилия, что является опасным для жизни и здоровья, совершенных по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос о применении мер ко всем задержанным.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.