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Боевики убили украинского военного

Среда, 15 января 2020, 17:29
Боевики убили украинского военного

В среду, 15 января, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб военный Объединенных сил.

Источник: пресс-центре ОС в Facebook

Детали: Оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также по войскам ОС били снайперы.

Под вражеский огонь попали воинские подразделения недалеко от населенных пунктов Пески, Васильевка, Павлополь, Авдеевка, Светлодарск, Орехово на Новотошковское.

Дословно: "Сегодня, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб".

Украинская правда
Темы: ДонбассООСжертвы
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