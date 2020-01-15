У затопленного Ocean Plaza починили трубу и восстановили движение
Среда, 15 января 2020, 22:56
В Голосеевском районе Киева, где вследствие прорыва теплосети горячая вода подмыла асфальтовое покрытие и затопила ТЦ Ocean Plaza, отремонтировали трубу и восстановили движение транспорта.
Источник: КГГА
Дословно: "На улице Антоновича восстановили асфальтовое покрытие. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Транспортное движение по улице восстановлено".
Детали: В Киевраде отчитались о демонтаже поврежденного участка трубы, работах по гидроизоляции и укрупнении узлов трубопроводов. Заменено участок трубы на проезжей части длиной 23 метра.
Трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году, он обслуживает около 3 тысяч зданий.
Предыстория:
- 13 января на Антоновича 176 в Киеве прорвало теплотрассу. Затопило первый этаж Ocean Plaza. Горячая вода подмыла асфальт, на дороге образовалась дыра, в которую задними колесами попало маршрутное такси.
- Пострадало 10 человек, семеро попали в больницу.
Украинская правда