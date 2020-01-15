В Голосеевском районе Киева, где вследствие прорыва теплосети горячая вода подмыла асфальтовое покрытие и затопила ТЦ Ocean Plaza, отремонтировали трубу и восстановили движение транспорта.

Источник: КГГА

Дословно: "На улице Антоновича восстановили асфальтовое покрытие. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Транспортное движение по улице восстановлено".

Детали: В Киевраде отчитались о демонтаже поврежденного участка трубы, работах по гидроизоляции и укрупнении узлов трубопроводов. Заменено участок трубы на проезжей части длиной 23 метра.

Трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году, он обслуживает около 3 тысяч зданий.

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