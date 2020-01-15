У затопленного Ocean Plaza отремонтировали трубу и восстановили движение
173 просмотра
Среда, 15 января 2020, 23:56
В Голосеевском районе Киева, где вследствие прорыва теплосети горячая вода подмыла асфальтовое покрытие и затопила ТЦ Ocean Plaza, отремонтировали трубу и восстановили движение транспорта.
Источник: КГГА
Дословно: "На улице Антоновича восстановили асфальтовое покрытие. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Транспортное движение по улице восстановлено".
Украинская правда
powered by lun.ua