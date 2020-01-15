У затопленного Ocean Plaza отремонтировали трубу и восстановили движение

173 просмотра
Среда, 15 января 2020, 23:56
Киев Информ

В Голосеевском районе Киева, где вследствие прорыва теплосети горячая вода подмыла асфальтовое покрытие и затопила ТЦ Ocean Plaza, отремонтировали трубу и восстановили движение транспорта.

Источник: КГГА

Дословно: "На улице Антоновича восстановили асфальтовое покрытие. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Транспортное движение по улице восстановлено".

Украинская правда
Темы: Киев КГГА


powered by lun.ua
Материалы по теме
Убийство сына Соболева: депутат обещает 2 миллиона за информацию о заказчике 15 января 2020, 14:16
Мать Окуевой хочет, чтобы общество знало имя заказчика убийства ее дочери 14 января 2020, 14:51
Коммунальщики рассказали об аварийном состоянии теплосетей Киева 14 января 2020, 13:52
Все новости
Главные новости
"Я полный профан в экономике": в сеть слили прослушку совещания Гончарука
"Слуги народа" на заседании фракции поспорили по "компромату" на Гончарука
Путин решил, кто станет следующим премьером
Боевики убили украинского военного
Все новости
ТаблоID

Кто из известных показался на украинской кинопремьере

артефакты

Рождественские открытки украинской эмиграции

Фото

Милейшие животные в мире

Поиск по сайту
Архив
Весь архів