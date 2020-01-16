ООС: 11 обстрелов, один военнослужащий погиб
15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.
Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Четыре обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Дословно: "Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
С начала этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Майского.
За текущие сутки потерь с нашей стороны нет ".