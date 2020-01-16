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Трамп и Эрдоган обсудили сбитый самолет МАУ

Четверг, 16 января 2020, 06:25
Трамп и Эрдоган обсудили сбитый самолет МАУ

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили сбитый Ираном Украинский самолет авиакомпании МАУ.

Источник: представитель Белого дома, передает The Hill

Детали: По его словам, во время телефонного разговора главы государств обсудили сбит Ираном украинский самолет и выразили недовольство властью в Тегеране.

Также Трамп и Эрдоган затронули тему протестов в Иране.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан. 

Темы: СШАТурция
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