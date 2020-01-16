Трамп и Эрдоган обсудили сбитый самолет МАУ
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Четверг, 16 января 2020, 07:25
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили сбитый Ираном Украинский самолет авиакомпании МАУ.
Источник: представитель Белого дома, передает The Hill
Детали: По его словам, во время телефонного разговора главы государств обсудили сбит Ираном украинский самолет и выразили недовольство властью в Тегеране.
Также Трамп и Эрдоган затронули тему протестов в Иране.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.
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