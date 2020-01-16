Трамп и Эрдоган обсудили сбитый самолет МАУ

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили сбитый Ираном Украинский самолет авиакомпании МАУ.

Источник: представитель Белого дома, передает The Hill

Детали: По его словам, во время телефонного разговора главы государств обсудили сбит Ираном украинский самолет и выразили недовольство властью в Тегеране.

Также Трамп и Эрдоган затронули тему протестов в Иране.

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