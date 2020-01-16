Милитаризация Крыма продолжает влиять на безопасность в регионе – ЕС

Европейский Союз глубоко обеспокоен по поводу широкомасштабной милитаризации Россией оккупированного Крымского полуострова.

Источник: заявление, обнародованное делегацией Евросоюза во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду в Вене, "Укринформ"

Дословно: "Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу широкомасштабной милитаризации Крымского полуострова со стороны России, которая продолжает влиять на безопасность в Черноморском регионе и за его пределами".

Детали: ЕС решительно осуждает акты агрессии РФ против Украины и не признает незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Европейский Союз также вновь призвал все стороны выполнить взятые на себя обязательства, так как "устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины может быть достигнуто только путем полного выполнения Минских договоренностей".

Этому предшествовало: Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский выразил надежду, что во время Турецкого председательства в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности будет больше внимания уделяться вопросам решения российско-украинского конфликта на Донбассе и проблеме демилитаризации и деоккупации Крыма.

Турция на протяжении января-апреля 2020 года будет возглавлять Форум ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности – одного из двух основных директивных органов Организации, которые заседают на регулярной основе в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.