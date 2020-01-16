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Нацгвардии хотят расширить функционал и добавить влияния

Четверг, 16 января 2020, 09:04
Нацгвардии хотят расширить функционал и добавить влияния

Национальную гвардию, подчиненную Министерству внутренних дел, хотят наделить чрезвычайными полномочиями – а именно статусом субъекта системы военной разведки с тайным бюджетом и агентами за пределами Украины.

Источник: Центр противодействия коррупции со ссылкой на решение Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который 15 января поддержал в первом чтении соответствующий законопроект № 2412 "О разведке"

Прямая речь члена правления ЦПК Елены Щербань: "Это означает чрезвычайные полномочия по разведке для органа в системе МВД. Нормы позволяют привлекать Нацгвардию для выполнения разведывательных задач в военной сфере.

Формулировки проекта настолько широкие и общие, что на практике это может выйти за пределы разведки во время выполнения военных задач и превратиться в злоупотребления. Например, на выполнение задач разведки в Нацгвардии смогут иметь тайный бюджет для закупок и внедрять агентов в различные учреждения за рубежом".

Детали: Если законопроект примут, то в МВД будет создана полноценная параллельная система военных и правоохранительных формирований теперь уже с возможностями разведки.

В частности, подразделения Нацгвардии получат влияние далеко за пределы Украины. Они смогут:

на выполнение задач разведки внедрять агентуру за рубежом, организовывать спецоперации за рубежом (например, иметь агентов в посольствах как украинских, так и иностранных в Украине, правительствах, оборонных структурах других государств, международных организациях и продвигать там необходимые вопросы, получать информацию);

получить тайный бюджет на обеспечение разведки, в том числе на покупку техники, других средств, необходимых для выполнения разведывательных задач.

ЦПК отмечает: поскольку большинство разведывательной информации и деятельности будет вне прокурорского контроля, то эта параллельная система получит сверхмощный и неконтролируемый инструмент влияния.

Ко всему проект закона вносит изменения и в Уголовный процессуальный кодекс. В частности, вводит гарантии для лиц, которым известны данные о разведывательной тайне, поэтому таких людей не смогут допросить по этим вопросам.

В ЦПК отмечают, что при таких условиях возможны злоупотребления – как в печально известном деле о закупке "рюкзаков Авакова" для Нацгвардии, когда рюкзаки закупали в несколько раз дороже при кураторстве сына действующего министра Авакова и его заместителя.

Для справки: Сейчас исключительная компетенция по военной разведке у разведывательного органа Минобороны. Президент предлагал добавить к субъектам военной разведки еще отдельные воинские части и органы управления военной разведки Вооруженных Сил.

Однако, Комитет решил дополнить этот перечень еще и подразделениями Нацгвардии.

Темы: НацгвардияАваковзаконодательстворазведка
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