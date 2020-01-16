От пули снайпера на Донбассе погиб 24-летний боец 92-й ОМБр, названо имя

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Четверг, 16 января 2020, 11:05

15 января во зоне проведения ООС от пули снайпера погиб 24-летний военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин

Источник: facebook 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Прямая речь: "15 января в нашей военной семье случилось большое горе - мы потеряли собрата. В результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановый получил пулевое ранение головы старший солдат Кучкин Алексей Викторович".

Детали: Кучкин был старшим стрелком механизированного батальона. Собратья бойца рассказали, что боец дежурил на опорном пункте, вражеский снайпер попал ему в лицо. Раненого пытались быстро эвакуировать, доставив в больницу, однако, он умер.

Кучкина было 24 года, три из них он служил в рядах Вооруженных сил Украины. Родом из Харьковщины. Недавно женился. От первого брака имеет сына школьного возраста.

Напомним: 16 января в штабе ООС сообщили, что накануне вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Темы: ООС


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