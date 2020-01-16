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Макрон заявил, что конфликт в Украине – не помеха отношениям с РФ

Четверг, 16 января 2020, 11:28
Макрон заявил, что конфликт в Украине – не помеха отношениям с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к более тесным отношениям с Россией, несмотря на длительные конфликты страны со своими соседями, завершения которых "можно ждать долго".

Об этом он рассказал во время короткого диалога с журналистом RFI и обозревателем "Новой газеты" после ежегодного обращения президента Франции к прессе 15 января, сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос, какое событие заставило Эммануэля Макрона изменить отношение к Владимиру Путину и выступить за пересмотр отношений с РФ, президент Франции ответил, что это было плодом долгих размышлений.

"Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность", - сказал президент Франции.

На вопрос, как президент Франции собирается строить "архитектуру общей европейской безопасности" с Россией, которая ведет военные действия против своих соседей, Макрон ответил:

"Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго".

Макрон также подчеркнул, что после "нормандского саммита", который прошел в Париже 9 декабря, состоялся "исторический обмен" пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта.

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Темы: РосcияФранцияУкраинаДонбассмеждународные отношения
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