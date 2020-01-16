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Зеленский подписал указ о призыве в армию: теперь – с 18 лет

Четверг, 16 января 2020, 11:31
Зеленский подписал указ о призыве в армию: теперь – с 18 лет

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов, начиная с 18 лет.

Источник: указ от 16 января на сайте главы государства

Дословно: "Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу".

Детали: Датами призыва определен период с апреля по июнь 2020 года и октябрь - декабрь 2020 года.

Согласно документу, планируется призывать на срочную военную службу мужчин, начиная с 18 лет.

Что предшествовало: В октябре 2019 Управление персонала штаба Командования Сухопутных войск инициировало возвращение призыва на срочную службу с 18 лет.

В то же время в ноябре министр обороны Андрей Загороднюк заявлял о желании отменить военный призыв.

Почему это важно: Во времена президентства Петра Порошенко существовали определенные разногласия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентскими указами о призыве. Согласно законодательству Украины, призыву на срочную службу подлежат граждане, которым "исполнилось 18 лет и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста". Согласно последним президентским указам Порошенко, призывали граждан с 20 лет.

Украинская правда

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Темы: армияЗеленскийзаконодательство
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