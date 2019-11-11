Министр обороны хочет отменить призыв

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Понедельник, 11 ноября 2019, 02:47

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о желании отменить военный призыв.

Источник: Загороднюк в эфире "ТСН Тиждень" на канале "1+1"

Прямая речь: "Позиция государства и моя персональная цель – это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной."

Детали: Загороднюк добавил, что переход на профессиональную армию не будет быстрым. По его словам, каждый военнослужащий должен знать свое место и иметь четкую военную карьеру.

Напомним:

  • В течение октября-декабря в Украине будет длиться осенний призыв граждан на срочную военную службу.
  • В конце сентября военные комиссариаты Киева передали Национальной полиции почти 35 тысяч дел киевлян, которые уклоняются от призыва на срочную военную службу.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Минобороны Загороднюк


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