Министр обороны хочет отменить призыв
Понедельник, 11 ноября 2019, 01:47
Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о желании отменить военный призыв.
Источник: Загороднюк в эфире "ТСН Тиждень" на канале "1+1"
Прямая речь: "Позиция государства и моя персональная цель – это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной."
Детали: Загороднюк добавил, что переход на профессиональную армию не будет быстрым. По его словам, каждый военнослужащий должен знать свое место и иметь четкую военную карьеру.
Напомним:
- В течение октября-декабря в Украине будет длиться осенний призыв граждан на срочную военную службу.
- В конце сентября военные комиссариаты Киева передали Национальной полиции почти 35 тысяч дел киевлян, которые уклоняются от призыва на срочную военную службу.
Ольга Гетьманец, УП