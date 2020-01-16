Правки Путина в Конституцию вынесут на референдум до 1 мая
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Четверг, 16 января 2020, 13:14
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, предложенным президентом Владимиром Путиным, планируется провести до 1 мая.
Источник: ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в Совете Федерации
Прямая речь: "До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней".
Детали: По словам источника, законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте. При этом уже сейчас разрабатывается порядок проведения всероссийского голосования.
Он добавил, что Совет Совфеда на заседании 21 января утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию.
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