Правки Путина в Конституцию вынесут на референдум до 1 мая

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, предложенным президентом Владимиром Путиным, планируется провести до 1 мая.

Источник: ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в Совете Федерации

Прямая речь: "До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней".

Детали: По словам источника, законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте. При этом уже сейчас разрабатывается порядок проведения всероссийского голосования.

Он добавил, что Совет Совфеда на заседании 21 января утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию.

Что было раньше: В среду во время послания Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию страны. Ими, в частности, он предлагает сделать российский основной закон сильнее международного права.

Также изменения предусматривают новые условия для кандидатов в президенты России. Предлагается закрепить для них требование проживать на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было раньше.

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий допустил, что обновленная Конституция России может позволить РФ игнорировать решения суда ООН.