Правки Путина в Конституцию вынесут на референдум до 1 мая

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Четверг, 16 января 2020, 13:14

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, предложенным президентом Владимиром Путиным, планируется провести до 1 мая.

Источник: ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в Совете Федерации

Прямая речь: "До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней".

Детали: По словам источника, законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте. При этом уже сейчас разрабатывается порядок проведения всероссийского голосования.

Он добавил, что Совет Совфеда на заседании 21 января утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию.

Дополняется...

Темы: Путин Конституция референдум


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