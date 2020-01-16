Пусть на России поют: СБУ просят не пускать в Украину российских певцов Сюткина и Серова

40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ с призывом не пускать в Украину российских певцов Валерия Сюткина и Александра Серова.

Источник: Народный депутат фракции "ЕС" Владимир Арьев в facebook

Прямая речь: "Хватит! Если выступают перед оккупантами в Крыму поддерживают аннексию, нечего ехать зарабатывать в Украине!

40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украину подобных персонажей в целом, и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине. Пусть в России поют".

Детали: Депутат опубликовал подписанное депутатами обращение к председателю СБУ Ивану Баканову с соответствующим предложением.

В документе отмечается, что указанные артисты планируют посетить Украину с концертами весной 2020 года.

Дословно в обращении: "Упомянутые артисты является гражданами государства-агрессора и в своих выступлениях поддерживают аннексию Крыма и вооруженную агрессию против Украины".

Депутаты просят запретить въезд в Украину не только этим двум артистам, но и другим лицам, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.

Напомним: В начале декабря российская группа "Воровайки" анонсировала выступления в городах Украины, в частности в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве.

СБУ на три года запретила "Воровайкам" въезд в Украину. Департамент защиты национальной государственности вынес такое решение после просмотра видео, где россиянки исполняют песню под названием "Хохлы".