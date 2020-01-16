СБУ разоблачила бывшую военную Нацгвардии: была шпионкой "ДНР"

Служба безопасности Украины разоблачила в Мариуполе и прекратила разведывательно-подрывную деятельность бывшей военной Национальной гвардии, которая работала на "ДНР".

Источник: сайт СБУ

Детали: Спецслужба установила, что "МГБ ДНР" завербовало женщину еще в 2015 году, когда та проходила службу в одной из воинских частей Нацгвардии.

Военная собирала и передавала боевикам информацию о выполнении воинской частью боевых задач на Донбассе, также оккупанты хотели получить персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей.

Сейчас задержанной объявлено о подозрении по статье 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации).

В СБУ сообщили, что суд уже избрал женщине меру пресечения, но не уточнили какую.