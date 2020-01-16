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Зеленский: У несокрушимости украинского воинства есть имя – "киборги"

Четверг, 16 января 2020, 16:47
Зеленский: У несокрушимости украинского воинства есть имя – киборги

Президент Владимир Зеленский отметил, что подвиг "киборгов", которые защищали Донецкий аэропорт в 2014-15 годах, – является лучшим примером для всех, кто будет защищать Украину.

Источник: Зеленский в Facebook

Детали: Глава государства отметил, что теперь каждый знает, что "киборг" - это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а украинский воин-герой.

Прямая речь: "У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя – "киборги". Вы – живые и павшие – настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо будет защищать Украину.

Вы выстояли там, где не выдержал бетон, а даже враг признал вашу несокрушимость. Две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли.

Герои не умирают!"

Напомним: 16 января в Украине отмечают День памяти "киборгов", которые 242 дней защищали Донецкий аэропорт.

Знать больше: Девятая рота. Последние "Киборги"

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Украинская правда

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Темы: армияЗеленский
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