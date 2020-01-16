Суркисы подали на Порошенко в Лондонский суд: не поделили "1+1"

Братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать минимум $140 млн за невыполненные условия сделки о покупке доли в телеканале "1+1".

Источник: ZN.UA

Детали: Иск принят судом в соответствии со всеми процедурами.

В течение четырех месяцев стороны должны передать суду весь пакет документов, доказательств и требований.

Первое заседание суда может состояться в мае.

Что было ранее: 2 мая 2019 года олигарх Игорь Коломойский анонсировал иск к Петру Порошенко, как только он перестанет быть президентом: "Я точно знаю, что в Англии против него готовится иск, претензии появились от Суркиса.

Олигарх рассказал, что Порошенко хотел выкупить 50% прав на телеканал. Якобы 25% акций телеканала Порошенко хотел выкупить у Игоря Суркиса, а затем договориться с ним о покупке еще 25%. Сумма сделки Порошенко с Суркисом должна была составить около 240-250 миллионов.

По данным журналистов ZN.UA, это было в 2015 году. Порошенко собирался заплатить за долю Суркисов $140 млн с рассрочкой на 8 лет, но после заключения контракта передумал.