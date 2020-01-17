Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы в ОРДЛО только после вывода российских войск – США в ОБСЕ

Пятница, 17 января 2020, 01:14
Выборы в ОРДЛО только после вывода российских войск – США в ОБСЕ

Глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут произойти только после вывода с территории российских вооруженных формирований.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "США призывают к восстановлению контроля Украины над своей международной границей с Россией. Свободные и честные выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасной среде, с выводом с территории Украины возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований."

Детали: Гилмор подчеркнул, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фиксируют "неограниченный поток вагонов, грузовых автомобилей и военных машин, которые на ежедневной основе прибывают из России на территорию, контролируемую Россией на востоке Украины".

Посол призвал Россию придерживаться Минских соглашений и "ответить взаимностью на добросовестность, проявленную администрацией президента Зеленского".

Читайте также: "Замена мэров и "формула Штайнмайера". Как Зеленский готовит местные выборы".

Украинская правда
Темы: виборыОРДЛОРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: