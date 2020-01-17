Выборы в ОРДЛО только после вывода российских войск – США в ОБСЕ

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Пятница, 17 января 2020, 02:14

Глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут произойти только после вывода с территории российских вооруженных формирований.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "США призывают к восстановлению контроля Украины над своей международной границей с Россией. Свободные и честные выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасной среде, с выводом с территории Украины возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований."

Детали: Гилмор подчеркнул, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фиксируют "неограниченный поток вагонов, грузовых автомобилей и военных машин, которые на ежедневной основе прибывают из России на территорию, контролируемую Россией на востоке Украины".

Посол призвал Россию придерживаться Минских соглашений и "ответить взаимностью на добросовестность, проявленную администрацией президента Зеленского".

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Украинская правда
Темы: виборы ОРДЛО Росcия США


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