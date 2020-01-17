Комитет Рады рекомендует назначить в Кабмин Шмыгаля вместо Бабак

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Пятница, 17 января 2020, 10:07

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение, принятое на заседании комитета в пятницу утром

Детали: Комитет рекомендовал парламенту уволить Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий, согласно её заявлению.

Шмыгаль в настоящее время возглавляет Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

Темы: Кабинет министров Верховная Рада


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