Комитет Рады рекомендует назначить в Кабмин Шмыгаля вместо Бабак
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Пятница, 17 января 2020, 10:07
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение, принятое на заседании комитета в пятницу утром
Детали: Комитет рекомендовал парламенту уволить Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий, согласно её заявлению.
Шмыгаль в настоящее время возглавляет Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.
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