Комитет Рады рекомендует назначить в Кабмин Шмыгаля вместо Бабак

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение, принятое на заседании комитета в пятницу утром

Детали: Комитет рекомендовал парламенту уволить Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий, согласно её заявлению.

Шмыгаль в настоящее время возглавляет Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

Все это происходит на фоне того, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.