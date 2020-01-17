Гончарук написал ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ. Зеленский думает

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Источник: пост Гончарука в Facebook, Офис президента в Facebook, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии к посту Гончарука

Прямая речь: "Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент.

Он – человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну".

Дословно ОПУ: "Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента сообщит отдельно".

Прямая речь Арахамии: "Позиция премьер-министра относительно заявления об отставке – правильная и сильная. Этот шаг подчеркивает командность. Последнее слово за президентом, мы ждем его решения. До решения президента без комментариев".

Детали: Гончарук в посте также отчитался о результатах своей работы за 4 месяца, указав, что "уже за этот короткий промежуток времени многое удалось".

Он добавил, что кроме того, его команда подготовила "серьезный фундамент для развития страны в 20-м году" – в частности по запуску ряда онлайн-сервисов в ближайшие месяцы, которые "навсегда упростят жизнь людей".

Главным вызовом премьер назвал необходимость преодолеть коррупцию в госсекторе, указав, что "за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями".

Свой Кабмин он назвал "командой порядочных людей" и заверил, что "на топ-уровне в правительстве коррупции нет".

Справка: Согласно статье 15 закона о Кабмине, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке – и парламент должен рассмотреть этот вопрос не позднее, чем на 10-й день после поступления заявления об отставке, если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.

Премьер-министр освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады. Решение парламента об отставке премьера влечет за собой отставку всего состава правительства.

Важно: Согласно украинскому законодательству, вопрос об отставке правительства нельзя рассматривать в течение года с момента утверждения программы деятельности Кабмина. Таким образом, правительство Гончарука имеет иммунитет до октября 2020 года.

17 января состоится последнее пленарное заседание второй сессии Верховной Рады IX созыва, на следующей неделе депутаты будут работать с избирателями.

Что было раньше: 15 января в сети опубликовали прослушку, где якобы премьер Гончарук говорит, что он "полный профан в экономике". Некоторые СМИ писали, что к сливу прослушки причастно Управление госохраны, однако в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топ-чиновников. Сам Гончарук 16 января заявил, что врагам не удастся остановить его, и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.

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