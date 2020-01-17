Гончарук написал ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ. Зеленский думает

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Источник: пост Гончарука в Facebook, Офис президента в Facebook

Прямая речь: "Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент.

Он – человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну".

Дословно ОПУ: "Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента сообщит отдельно".

Детали: Гончарук также отчитался о результатах своей работы за 4 месяца, указав, что "уже за этот короткий промежуток времени многое удалось".

Он добавил, что кроме того, его команда подготовила "серьезный фундамент для развития страны в 20-м году" – в частности по запуску ряда онлайн-сервисов в ближайшие месяцы, которые "навсегда упростят жизнь людей".

Главным вызовом премьер назвал необходимость преодолеть коррупцию в госсекторе, указав, что "за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями".

Свой Кабмин он назвал "командой порядочных людей" и заверил, что "на топ-уровне в правительстве коррупции нет".

Справка: Согласно статье 15 закона о Кабмине, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке – и парламент должен рассмотреть этот вопрос не позднее, чем на 10-й день после поступления заявления об отставке, если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.

Премьер-министр освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады. Решение парламента об отставке премьера влечет за собой отставку всего состава правительства.

17 января состоится последнее пленарное заседание второй сессии Верховной Рады IX созыва, на следующей неделе депутаты будут работать с избирателями.

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