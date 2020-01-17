Директор GR-коммуникаций Atlas Weekend принес присягу нардепа
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Пятница, 17 января 2020, 10:21
Директор по GR-коммуникаций фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко принес присягу нородного депутата от партии "Слуга народа".
Источник: заседание Верховной Рады 17 января
Детали: Санченко зашел в Раду вместо "Слуги народа" Ирины Венедиктов, которая стала и.о. директора Государственного бюро расследований.
14 января Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой.
Справка: 31-летний директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко был включен в избирательный список "Слуги народа" под № 137.
Напомним:
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
- Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.
Алена Мазуренко, УП
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