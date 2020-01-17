Директор GR-коммуникаций Atlas Weekend принес присягу нардепа

Директор по GR-коммуникаций фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко принес присягу нородного депутата от партии "Слуга народа".

Источник: заседание Верховной Рады 17 января

Детали: Санченко зашел в Раду вместо "Слуги народа" Ирины Венедиктов, которая стала и.о. директора Государственного бюро расследований.

14 января Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой.

Справка: 31-летний директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко был включен в избирательный список "Слуги народа" под № 137.

Напомним: