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Директор GR-коммуникаций Atlas Weekend принес присягу нардепа

Пятница, 17 января 2020, 09:21
Директор GR-коммуникаций Atlas Weekend принес присягу нардепа

Директор по GR-коммуникаций фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко принес присягу нородного депутата от партии "Слуга народа".

Источник: заседание Верховной Рады 17 января

Детали: Санченко зашел в Раду вместо "Слуги народа" Ирины Венедиктов, которая стала и.о. директора Государственного бюро расследований.

14 января Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой.

Справка: 31-летний директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко был включен в избирательный список "Слуги народа" под № 137.

 

Напомним: 

  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
  • Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Верховная РадаСлуга народа
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