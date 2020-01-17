Директор GR-коммуникаций Atlas Weekend принес присягу нардепа

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Пятница, 17 января 2020, 10:21

Директор по GR-коммуникаций фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко принес присягу нородного депутата от партии "Слуга народа".

Источник: заседание Верховной Рады 17 января

Детали: Санченко зашел в Раду вместо "Слуги народа" Ирины Венедиктов, которая стала и.о. директора Государственного бюро расследований.

14 января Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой.

Справка: 31-летний директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко был включен в избирательный список "Слуги народа" под № 137.

 

Напомним: 

  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
  • Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Верховная Рада Слуга народа


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