Зеленский уволил Трубу и поставил вместо него нардепа "Слуги народа"

Президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.

Источник: указ главы государства.

Детали: Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Справка: Венедиктова – заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ имени В.Н. Каразина. Профессор, доктор юридических наук.

В 2016 году она подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда. Но участие в конкурсе провалила, получив балл "меньше минимально допустимого".

К команде тогда еще кандидата в президенты Зеленского Венедиктова присоединилась в качестве эксперта по судебной реформе. В Верховную Раду прошла третьим номером в списке "Слуги народа".

Ее называли кандидатом на кресло министра юстиции в новом правительстве и главы Харьковской ОГА, однако Венедиктова не была назначена на эти должности.

Муж временной руководительницы ГБР, Денис Колесник, согласно декларации за 2018 год, работает в Харьковской киберполиции. Супруги воспитывают двоих детей.

Что предшествовало: 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Согласно этому документу, директор ГБР Роман Труба и его заместители подлежат увольнению.

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