Зеленский уволил Трубу и поставил вместо него нардепа "Слуги народа"

Президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.

Источник: указ главы государства.

Детали: Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Что предшествовало: 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Согласно этому документу, директор ГБР Роман Труба и его заместители подлежат увольнению.

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