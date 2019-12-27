Зеленский уволил Трубу и поставил вместо него нардепа "Слуги народа"
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Пятница, 27 декабря 2019, 11:08
Президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
Источник: указ главы государства.
Детали: Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.
Что предшествовало: 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о Государственном бюро расследований.
Согласно этому документу, директор ГБР Роман Труба и его заместители подлежат увольнению.
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Украинская правда
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