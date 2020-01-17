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Освобожденный из плена танкист рассказал о российских военных на Донбассе

Пятница, 17 января 2020, 10:20
Освобожденный из плена танкист рассказал о российских военных на Донбассе

Освобожденный из плена танкист Богдан Пантюшенко, который находился в руках террористов почти пять лет, рассказал о российских кадровых военных, которые работают вместе с сепаратистами на Донбассе.

Источник: интервью Пантюшенко "Украинской правде"

Прямая речь Пантюшенко: "Когда мы сидели в казаков, заходили люди в форме, называли себя кадровыми российскими военными, говорили, что приехали помогать "братьям". Но документы никто не показывал.

А вот на "избушке" в течение 2015-2016 годов такие точно были. Именно тогда я понял, что все их структуры функционируют по одной модели. К примеру, есть командир полка - местный хохол, скажем так, сражающейся за террористов. И у него есть дублер из России - кадровый военный. Именно он учит, консультирует и принимает окончательное решение. Также есть дублеры командиров батальонов и рот.

В большинстве ротация происходит раз в полгода. При желании можно остаться в год. А вот воины в окопах - местные. Кроме того, в каждой части есть кураторы, которые отвечают за политические и социальные вопросы".

Детали: Освобожденный из плена рассказал, что боевики уверяли, что ранее пленные "были у бандитов, а теперь - в "республике": "Дали позвонить домой. Подкупали своей "добротой". Но в тот же день нас допросили каждого отдельно: в комнате было четыре человека, записывали разговор на видео. И это были русские - их можно узнать и по говору, и по манере говорить".

"Избушка" - это, по словам Пантюшенко, подвальные помещения в здании СБУ в Донецке на улице Щорса, 62. Когда-то там были архивы - документы с 1900 года, боевики их выбросили.

Подробнее читайте в материале "Украинской правды": Освобожденный из плена Богдан Пантюшенко: Сепары понимают, что Россия их может продать

Напомним:

  • 29 декабря Украине удалось освободить из плена боевиков на Донбассе 12 военнослужащих.
  • Танкист Богдан Пантюшенко находился в руках террористов дольше всего - почти пять лет.
  • Его задержали 18 января 2015 года во время боев вблизи Донецкого аэропорта. С тех пор мобилизованный программист из Белой Церкви мог попасть на обмен несколько раз, но каждый раз боевики его оставляли. Причины - до сих пор неизвестны.

Украинская правда

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Темы: ДонбассполитзаключенныеУкраинаРосcиясепаратизм
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