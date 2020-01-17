Пристайко не смог ответить, что Зеленский делал в Омане
Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "Европейской солидарности" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.
Источник: ответ Пристайко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 17 января
Прямая речь: "Эти вопросы есть в МИД, они направлялись вашей фракцией. У меня сейчас нет с собой этих документов, я готовился к разговору по нашему сбитому самолету. Но мы вовремя ответим вам в соответствии с требованиями депутатского запроса".
Детали: Герасимов в своем вопросе напомнил, что все официальные визиты главы государства в другие страны происходят исключительно по приглашению главы того государства, готовятся обязательно МИД и обязательно имеют официальную программу.
Поэтому нардеп просил показать приглашение султана Омана, программу визита, а также назвать всех лиц, которые в МИД готовили эту поездку.
Предыстория:
- 5 января президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел в Оман. По данным издания Страна.ua, Зеленский отдыхал на Аравийском полуострове недалеко от столицы Омана и жил в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
- В пресс-службе ОПУ заявили, что визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
- Утром 8 января во Офисе президента сообщили, что Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.