Пристайко не смог ответить, что Зеленский делал в Омане

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "Европейской солидарности" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.

Источник: ответ Пристайко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 17 января

Прямая речь: "Эти вопросы есть в МИД, они направлялись вашей фракцией. У меня сейчас нет с собой этих документов, я готовился к разговору по нашему сбитому самолету. Но мы вовремя ответим вам в соответствии с требованиями депутатского запроса".

Детали: Герасимов в своем вопросе напомнил, что все официальные визиты главы государства в другие страны происходят исключительно по приглашению главы того государства, готовятся обязательно МИД и обязательно имеют официальную программу.

Поэтому нардеп просил показать приглашение султана Омана, программу визита, а также назвать всех лиц, которые в МИД готовили эту поездку.

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