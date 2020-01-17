Банк Порошенко сохранял 247 миллионов окружения Януковича – ОГП
Суд наложил арест на 247 млн грн, принадлежавших окружению президента беглеца Виктора Януковича, и передал их в управление АРМА.
Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора
Дословно: "13 января 2020 года следственный судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн грн, принадлежавших ПАО "Всеукраинский Банк Развития" и находились на счетах ПАО "Международный Инвестиционный Банк".
16 января 2020 года суд принял решение о передаче этих средств в управление АРМА и обязал ПАО "Международный Инвестиционный Банк" перечислить средства на счета АРМА".
Детали: Отмечается, что указанные активы арестовали в рамках производства относительно окружения Януковича.
В ОГП пишут, что изучается законность нахождения средств ПАО "Всеукраинский Банк Развития" (окружение Януковича) на счетах ПАО "Международный Инвестиционный Банк" (банка Порошенко) и устанавливаются причастные к этому решению.
Владельцем Международного инвестиционного банка является 5-й президент Петр Порошенко.
17 января офис генпрокурора обратился к АРМА с ходатайством о выполнении постановлений суда о наложении ареста и их передачу в управление АРМА.
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Напомним:
- В январе 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил правомерность принятия Национальным банком Украины постановления "Об отнесении Публичного акционерного общества "Всеукраинский банк развития" в категорию неплатежеспособных" от 27 ноября 2014 № 743.
- В 2014 году НБУ принял такое решение "целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка".