Банк Порошенко сохранял 247 миллионов окружения Януковича – ОГП

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Пятница, 17 января 2020, 13:38

Суд наложил арест на 247 млн ​​грн, принадлежавших окружению президента беглеца Виктора Януковича, и передал их в управление АРМА.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Дословно: "13 января 2020 года следственный судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн ​​грн, принадлежавших ПАО "Всеукраинский Банк Развития" и находились на счетах ПАО "Международный Инвестиционный Банк".

16 января 2020 года суд принял решение о передаче этих средств в управление АРМА и обязал ПАО "Международный Инвестиционный Банк" перечислить средства на счета АРМА".

Детали: Отмечается, что указанные активы арестовали в рамках производства относительно окружения Януковича.

В ОГП пишут, что изучается законность нахождения средств ПАО "Всеукраинский Банк Развития" (окружение Януковича) на счетах ПАО "Международный Инвестиционный Банк" (банка Порошенко) и устанавливаются причастные к этому решению.

Владельцем Международного инвестиционного банка является 5-й президент Петр Порошенко.

17 января офис генпрокурора обратился к АРМА с ходатайством о выполнении постановлений суда о наложении ареста и их передачу в управление АРМА.

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Напомним: 

Украинская правда
Темы: Порошенко Янукович Офис генпрокурора деньги банки


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