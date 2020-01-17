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Мужчина, которого застрелили в Харькове, работал в ритуальном бюро – полиция

Пятница, 17 января 2020, 12:43
Мужчина, которого застрелили в Харькове, работал в ритуальном бюро – полиция

Мужчина, которого застрелили вечером 16 января возле подъезда жилого дома в Харькове, работал в ритуальной службе.

Источник: замначальника Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Андрей Шарнин, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Погибший - 48-летний житель дома, возле которого его застрелили. Он работал в сфере ритуальных услуг.

Установлено, что потерпевший приехал вместе с водителем, который его привез. Стрельба происходила как по потерпевшему, который погиб, так и по водителю, которому повезло, в него стрелявший не попал".

Детали: По словам правоохранителя, полиция нашла погибшего на парковке возле дома между двумя легковушками.

Сейчас устанавливается, из какого оружия стрелял нападавший. По словам свидетелей, прозвучало 3-6 выстрелов в момент, когда водитель и пассажир вышли из машины, а затем убийца сбежал в сторону проспекта Петра Григоренко.

Жители дома, возле которого произошла стрельба, говорят, что погибший работал на городском кладбище №3, и у него остались жена и двое детей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковкриминалполиция
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